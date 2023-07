Salzburgs Neuer ist seit 13 Jahren ein „Bulle“

Zunächst fungierte er als Übungsleiter in unterschiedlichen Jahrgängen und war zwischenzeitlich - in der Saison 2014/15 - auch noch als Co-Trainer für ÖFB-Nachwuchsteams tätig. Seit Sommer 2022 unterstützt er Akademie-Geschäftsführer Pamminger als Sportlicher Leiter und agiert somit in einer Führungsposition. In wenigen Wochen folgt der nächste Karriereschritt.