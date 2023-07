Grüne Wände gegen die extreme Hitze in der Stadt

Gründächer kosten viel Geld

Ein Liter Wasser wiegt ein Kilogramm, also muss der Unterbau stark sein. „Es gibt den Hitzeschutzplan in Kärnten. In der Smart City in Harbach haben wir Böden entsiegelt, Bäume geplanzt, Wasseroasen geschaffen“, sagt der Leiter des Klagenfurter Umweltamts, Wolfgang Hafner. „Die Planung dauerte zehn Jahre.“ In der HTL Lastenstraße ist mit „Greenschoolenergy“ ein Pilotprojekt. „Die Glasfassade wurde bepflanzt und bewässert, Parkräume werden begrünt“, sagt Professor Alexander Cimzar. Damit wirklich ein Schutzfaktor eintritt, muss in Kärnten kräftig nachgelegt werden.