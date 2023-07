Unwetter wecken Erinnerung an Dorf-Katastrophe

Eisenrohre werden vom Wasser mitgerissen

Der Axamer Bach lässt sich nicht aufhalten. Er tobt und reißt meterlange Eisenrohre mit, die für die laufende Bachverbauung bereits am Ufer bereitliegen. Unaufhaltsam wälzt sich eine Lawine aus Schlamm, Steinen und all dem, was das Wasser sonst noch verschlingt, in den Ort. „Es war ein Höllenlärm. Die Leute kamen schauen, was los ist. Was dann passierte, damit hat niemand gerechnet“, berichtet Rampl von der Verklausung eines Eisenrohrs an der Dorfplatz-Brücke und den Folgen.