Ofner folgt Misolic ins Båstad-Viertelfinale!

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner ist Landsmann Filip Misolic in das Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Båstad gefolgt. Der 27-jährige Steirer setzte sich am Donnerstag gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles nach Satzrückstand noch mit 4:6,6:4,6:4 durch und kratzt damit erstmals in seiner Karriere an den Top 50 der Weltrangliste. In der Runde der letzten Acht trifft Ofner auf den topgesetzten Casper Ruud.