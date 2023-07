Vorarlbergerin (14) starb bei Verkehrsunfall

Pkw überschlug sich

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb schließlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung stehen. Bei dem Unfall wurde eine 14-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre Schwestern im Alter von 16 und 24 Jahren sowie die Mutter (54) und der Vater wurden verletzt ins Spital gebracht.