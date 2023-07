Luxusvillen sind in der Steiermark gefragt wie nie

Als das Zusätzliche zum ohnedies Nötigen - so wird Luxus beschrieben. In der Immobilienbranche kann Luxus ganz einfach auch mit greifbaren Kaufpreisen definiert werden. So fallen Objekte in diese Kategorie, wenn sie über eine Million Euro kosten. Mit 45 derartigen Luxusimmobilien verzeichnet die Steiermark ein Plus von 80 Prozent und damit den höchsten prozentuellen Anstieg aller Bundesländer.