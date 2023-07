„Warnstufe Violett“++ BRICS-Gipfel ohne Putin

Das nächste Unwetter rollt an. Besonders der Osten muss sich auf teils heftige Gewitter und Hagelstürme einstellen. Doch nicht nur dort, auch in sämtlichen anderen Bundesländern bleibt die Situation weiterhin angespannt und unberechenbar. Und: Wie die südafrikanische Regierung bekannt gab, wird der russische Präsident Wladimir Putin nicht am für August geplanten BRICS-Gipfel in Südafrika teilnehmen. Die plötzliche Entscheidung hat Spekulationen hervorgerufen und die Frage aufgeworfen, ob Putin möglicherweise versucht, einer drohenden Verhaftung zu entgehen. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch, den 19. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.