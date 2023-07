Messer-Mord an Imbissstand: 18 Jahre Haft

„Dachte nicht, dass Messer so weit hineingeht“

„Ich möchte jetzt die Wahrheit sagen“, begann der 56-Jährige am zweiten Verhandlungstag. Doch sehr viel unterschied sich die neue Version nicht von der alten. Immerhin gab er zu, zugestochen zu haben, aber „ich hab nicht gedacht, dass das Messer so tief hineingeht“. Und „ich wollte nur, dass er aufhört, mich zu schlagen“, rechtfertigte sich der Beschuldigte.