Robert Downey Jr.: „Ich wurde unnötig gedemütigt“

Zunehmend sprechen Betroffene und Angehörige über Suchterkrankungen und das auch in der Öffentlichkeit. Robert Downey Jr. tat dies bereits Anfang der Nullerjahre und war damit sicherlich ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Nun erzählte er, was ihm damals, in dieser wohl schwierigsten Zeit seines Lebens, zusätzlich den Kampf erschwerte.