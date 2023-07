Verstecktes Glücksspiel - Gefahr für die Jugend?

Immer mehr Videospiele werden zur Geldfalle: 10.000€ Schulden hat Max (23) mit Gaming gemacht. Immer mehr bekannte Videospiele werden zum Glücksspiel und fördern die Spielsucht der jungen Österreicher. Das Ziel der Entwickler ist es, durch manipulatives Design den Spielern so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Was meinen Sie: Sollte man rechtliche Maßnahmen setzen und die Hersteller solcher Spiele konfrontieren? Fehlt es vielleicht auch an an Aufklärung? Denken Sie, dies ist eine Gefahr für unsere Jugend? Wir freuen uns über Ihre Meinung!