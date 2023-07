Doulas werden immer öfter zur Stütze für Mamas

Begleitung bei der Geburt und auch im Alltag danach

Zusätzlich zur Hebamme begleitet sie Schwangere im Kreißsaal und hilft im Wochenbett (die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt) - bei der Bewältigung des Alltags. Kochen oder Besorgungen machen gehören ebenso dazu wie sich mal ums Baby kümmern, damit die Mama duschen kann. Die Geburt ihres Sohnes 2018 in Südamerika unter Begleitung einer Doula war für Andrea Leutgöb ein Wendepunkt im Leben: Die ehemalige IT-Programmiererin sattelte beruflich um und absolvierte 2019 ein Doula-Training in der Steiermark. Seither gehört Leutgöb zu den offiziellen „Doulas in Austria“, die zwar mehr, aber nicht unbedingt bekannter werden.