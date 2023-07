Grabher kassiert vierte Auftakt-Pleite in Folge

Julia Grabher hat am Montagabend zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Turniers verloren. Österreichs Nummer eins im Frauen-Tennis musste sich in Palermo, als Nummer 8 gesetzt, der französischen Außenseiterin Clara Burel nach 1:38 Stunden mit 4:6,5:7 beugen. Nach ihrem Zweitrunden-Aus in Roland Garros gegen Coco Gauff hatte die diesjährige Rabat-Finalistin der Reihe nach in Valencia, Bad Homburg und Wimbledon verloren.