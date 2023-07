Crystal Hefner packt über Horror-Ehe mit „Hef“ aus

In ihren Memoiren „Only Say Good Things“ („Sag nur gute Dinge“) ließ Crystal Hefner jetzt kein gutes Haar an ihrem verstorbenen Ehemann Hugh Hefner. Er sei ein „Narzisst und Frauenfeind“ gewesen, schilderte die 37-Jährige den „Playboy“-Gründer und beschrieb das Leben in der „Playboy“-Mansion als „giftig“.