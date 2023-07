Brian May überlegte öfter bei Queen auszusteigen

… und führen wieder zueinander

Schon im August 1983 stand May übrigens wieder mit Freddie Mercury, John Deacon und Roger Taylor im Studio, um das nächste Queen-Album „The Works“ aufzunehmen. „Ich glaube, wir waren alle vernünftig genug, um zu begreifen, dass es das wert war, obwohl es anstrengend war“, so May heute, „Das war auch der Grund für das Lied ,Was It All Worth It?‘“ Dieser Song vom Queen-Album „The Miracle“ (1989) endet mit der Textzeile: „Das war es wert.“