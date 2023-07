Sturzflut schwemmt Autos von Straßen: Mehrere Tote

In weniger als einer Stunde seien um die 17 Zentimeter Regen gefallen, so Tim Brewer von der örtlichen Feuerwehr. In seiner 44-jährigen Karriere habe er so etwas noch nicht gesehen. „Wir behandeln dies als eine Rettungsaktion, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir uns im Moment in einem Bergungsmodus befinden“, sagte er mit Blick auf die Vermissten. Die Gegend sei schwer zugänglich.