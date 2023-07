„Alle raus!“: Panik nach Feuer am Airport Catania

Passagiere schrien und weinten

Aufgrund der Wolke, die in den Terminal eindrang, flüchteten viele Passagiere ins Freie. In dem kollektiven Gedränge, inmitten des Rauchs und in der Dunkelheit - die Lichter gingen aus - gab es auch Passagiere, die schrien und weinten. Das Sicherheitspersonal drängte die Passagiere mit den Worten „Raus, alle raus!“ nach draußen.