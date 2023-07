LK-Präsident: „Ohne uns Landwirte geht es nicht!“

Ich habe in so einer Selbstbedienungshütte einen kleinen Becher Glundner Käse gekauft – um knackige fünf Euro. Sind die Bauern ähnliche Inflationstreiber wie die großen Konzerne?

Nein! Die Direktvermarktung, diese Hütten und der Ab-Hof-Verkauf sind die einzigen Dinge, bei denen der Bauer selbst die Preise machen kann. Wir bieten in der Kammer sogar Kalkulationskurse an. Und wenn der Preis zu hoch oder die Qualität zu gering ist, kommt der Kunde eh nicht wieder.