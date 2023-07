Endspurt für Gasteiner Hotels am Straubingerplatz

Das Eröffnungswochenende ist jetzt fix. Ab 1. September empfangen die Hotels am Straubingerplatz in Bad Gastein wieder Gäste. Rund 20 Jahre war geschlossen. Der Leerstand und nicht durchschaubare Deals veranlassten Landeshauptmann Wilfried Haslauer, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Die deutsche Hirmer-Gruppe kaufte die drei Hotelruinen am Platz schließlich um rund sieben Millionen Euro.