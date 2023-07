Klimaneutralität 2040 nach Fahrplan

In der jüngsten Stadtvertretungssitzung legte der Beirat seinen ersten Jahresbericht vor. So war das erste Arbeitsjahr des Klimabeirats war geprägt vom gegenseitigen Kennenlernen und dem „Eintauchen“ in die verschiedenen Strategien, Konzepte und Programme der Landeshauptstadt. Aus diesem Prozess und den damit verbundenen Diskussionen wurden rund 60 - oft noch sehr allgemein gehaltene - Empfehlungen an die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik ausgesprochen, welche sich teilweise bereits in Umsetzung befinden, hieß es in dem Resümee.