Gänsehäufel: Weiter Zank um den beliebten Bäderbus

An heißen Sommertagen herrscht vor dem Gänsehäufel dichtes Gedränge, vor allem an den Wochenenden. Doch viele Badegäste sind verärgert. Denn der Gratis-Bäderbus von der U1 Station Kaisermühlen zum größten Bad der Stadt fährt nicht mehr. Er wurde 2020 in der Pandemie eingestellt und kam nie mehr zurück.