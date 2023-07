Pizzareste überführten Serienkiller nach 13 Jahren

Ehefrau war während Bluttaten stets auf Reise

Die DNA des Verdächtigen erhielten die Ermittler über Pizzareste, die Heuermann in einer Mülltonne in Manhattan entsorgt hatte – seine DNA stimmte mit jener überein, die an der Fessel eines der Opfer gefunden worden war. Die Ermittler fanden zudem heraus, dass Heuermanns Ehefrau stets verreist war, als sich die Morde ereigneten. Der Mann wurde schließlich am Donnerstagabend festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, 2009 und 2010 drei junge Prostituierte ermordet zu haben. Bei der Ermordung einer weiteren Prostituierten, die 2007 verschwunden war, wird er jetzt als Hauptverdächtiger geführt.