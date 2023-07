Zwei Superreiche und nur ein Salzburger Milliardär

Gerade einmal drei hier ansässige Personen bzw. Familien zählen zum erlauchten Kreis der Euro-Milliardäre. Zwar besitzen die ersten zwei des rot-weiß-roten Rankings, gleichzeitig Salzburgs Reichste, laut dem Magazin Trend so viel wie alle zwischen Platz 3 und 22 zusammengerechnet. Nämlich 71 Milliarden. Aber was die Anzahl von Milliardären betrifft, zählt Salzburg in Österreich zu den Schlusslichtern. Kein Vergleich etwa mit dem Nachbarbundesland Oberösterreich, das eine regelrechte Brutstätte für Großindustrielle ist oder etwa der großen Bundeshauptstadt Wien. Fünf Salzburger zählen gesamt zu den 100 reichsten Österreichern - ein Überblick: