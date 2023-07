Wimbledon-Finale: Vondrousova gegen Jabeur

Neue Rekordmarken

Geduld beweisen müssen auch ihre zahlreichen Fans in der Heimat. Über Jahre ist sie mit immer neuen Rekordmarken (erster WTA-Titel, erster arabischer Profi in den Top Ten) zum Vorbild der jüngeren Frauen-Generation geworden. „Mein Tennis soll inspirieren“, sagte sie dieser Tage in Wimbledon einmal mehr. Noch fehlt ein Schritt zum historischen Titel, und die Karriere der zuhause „Minister of Happiness“ gerufenen Jabeur wäre vollendet. „Ich hoffe, ich kann Geschichte schreiben. Nicht nur für Tunesien, sondern für Afrika.“