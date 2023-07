Schwarze Serie: Frau stürzte am Gimpel in den Tod

Sieben tote Alpinisten in nur acht Tagen

Zwölf Bergtote hatte die Alpinpolizei zwischen 1. Mai und 5. Juli 2023 gezählt. Seither kamen freilich schon wieder sieben Menschen in den Tiroler Alpen ums Leben. Ein deutscher Alpinist (32) stürzte am Freitag in der Vorwoche am Kleinen Möseler im Zillertal tödlich ab. Am Sonntag kamen zwei Salzburger Bergsteiger auf Osttiroler Seite des Großglockners ums Leben. Am Montag wurde im Zahmen Kaiser die Leiche eines im Bereich der Pyramidenspitzee seit Sonntag vermissten Deutschen (62) gefunden. Am Dienstag starb ein 67-jähriger Einheimischer bei einem Unglück am Maldongrat in den Lechtaler Alpen.