Schon zwölf Tote bei 502 Alpinunfällen in Tirol

Juli begann intensiv

Zwei der seit 1. Mai zwölf tödlichen Unglücke in Tirols Bergen ereigneten sich in den ersten Julitagen. „Der Juli hat leider sehr intensiv begonnen - wir hatten schon 50 Einsätze“, sagt Gregor Franke. Jede Hilfe zu spät kam für jenen Wanderer (64), der am Montag am Inntaler Höhenweg in den Tuxer Alpen tödlich abstürzte. Im Vergleichszeitraum 2022 gab es freilich deutlich mehr Tote. Damals verunglückten 19 Menschen tödlich.