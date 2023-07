Landbauer verhängt „Stopp“ für Umwelt-Tempolimits

Es war ein „Krone“-Artikel, der ein kleines politisches Erdbeben im Land auslöste. „FPÖ holt Platz 1 von Mikl-Leitner“ war auf der Titelseite vom Dienstag zu lesen. Dem lag - wie berichtet - eine vom SPÖ-Klub in Auftrag gegebene und von vielen Experten angezweifelte Umfrage zugrunde, welche die FPÖ bei 31 Prozent - und damit vor der ÖVP verortete. Von all dem will Udo Landbauer bei unserem Treffen im Bootshaus in Wiener Neustadt aber nichts wissen.