Dunst (SPÖ) tritt als Landtagspräsidentin ab

Neue Aufgaben in der Partei

Beendet sind die Spekulationen rund um Verena Dunst. Wie Doskozil nun bei einer Pressekonferenz in Stegersbach in ihrem Heimatbezirk Güssing bekannt gab, wird die 65-Jährige zwar im Herbst aus dem ehrwürdigen Amt als Landtagspräsidentin ausscheiden, um mehr Zeit für die Familie zu haben, der Politik den Rücken kehren, wird die agile Langzeitpolitikerin allerdings nicht.