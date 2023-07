„Die Frage ist, wann die Grenze erreicht wird“

Elfer-Drama beim Gold Cup! Gastgeber USA unterlag im Semifinale Panama nach Elfmeterschießen. Endspielgegner des Überraschungsteams ist Mexiko, das Jamaika klar 3:0 besiegte. Der Pokal wird in der Nacht auf Montag im SoFI Stadium von Inglewood vergeben. In drei Jahren geht dann am 19. Juli in Amerika das Finale der Fußball-WM 2026 über die Bühne. Was 1930 in Uruguay mit 13 Teams und 18 Spielen begann, erlebt in drei Jahren eine neue Dimension. In den USA, in Mexiko und in Kanada werden 48 Teilnehmer in 104 Spielen den Sieger küren.