Zum Auftakt blieb Ofners Weste weiß

„Ich kann ihn schlagen“

Ebenfalls im Achtelfinale finden sich Filip Misolic und Jurij Rodionov, die ihre Pflichtaufgaben bei weit über 30 Grad Außentemperatur gut lösten, wieder. Am Mittwoch (17.30, live auf ORF Sport+) trifft Lokalmatador Lukas Neumayer auf Facundo Bagnis (Arg). „Ein extrem starker Sandplatzspieler. Wenn ich gut drauf bin, kann ich ihn aber schlagen“, sagte der Radstädter, der mit Maximilian Neuchrist auch ins Doppel-Viertelfinale einzog. Benedikt Emesz steigt mit Partner Matthias Ujvary am Mittwoch (11) in den Bewerb ein.