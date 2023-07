Streitlustiger griff Taxler mit Rasierklinge an

Sogar ein Polizeihund kam zum Einsatz, dieser stöberte die Rasierklinge in der Nähe des Tatortes auf. Sie wurde von den Beamten sichergestellt. Der Taxifahrer wurde mit oberflächlichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Simmering ermittelt.