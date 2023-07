150.000  € oder Iris Klein muss bald ins Gefängnis

Die 56-Jährige hat innerhalb des letzten Jahres eine ganze Menge erlebt und durchgemacht. Zuerst trennte sie sich von ihrem Ehemann Peter Klein, dann kam ein neuer Partner in ihr Leben, der Busen wurde einmal angehoben und vergrößert und dann verkündete sie noch stolz, bald in New York für Designerin und Freundin Pia Bolte auf der Fashion Week über den Laufsteg stolzieren zu dürfen.