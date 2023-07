Alpen-Gletscher in etwa 100 Jahren verschwunden?

Selbst wenn der aktuelle CO₂-Gehalt der Atmosphäre stabil bliebe - was er nicht tut - bedeutete das für die Gletscher rund um den Globus einen Verlust an Masse um 50 Prozent bis zum Jahr 2100. Geht der CO₂-Ausstoß aber so weiter wie bisher, droht ein Verlust von 80 bis 90 Prozent. Falls es also gelänge, den CO₂-Ausstoß auf null zu bringen, könnte der Rückgang der Gletscher verringert werden, so Eisen.