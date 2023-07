Enrique ist da, muss Star deshalb Koffer packen?

Frischer Wind in Frankreichs Hauptstadt. Mit dem neuen Trainer Lusi Enrique will Paris Saint-Germain die Zeichen auf null setzen und von vorne anfangen, um endlich die Titel zu holen, von denen der Klub schon so lange träumt. Bereits vor wenigen Tagen hatte „L‘Equipe“ eine Liste von elf Spielern veröffentlicht, die wohl ihre Koffer packen müssen, ein weiterer Star soll nun ebenfalls um seine Zukunft bangen.