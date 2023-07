Ex-Bulle und Ex-Grazer wechseln in den Nahen Osten

Bekannten Vorbildern wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema folgend, wechseln weiter mehr oder weniger bekannte Fußballer in den Nahen Osten. So wurde am Mittwoch der Wechsel des ehemaligen Salzburgers Munas Dabbur zum Al-Ahli Dubai Football Club bekannt. Mit Sergej Milinkovic-Savic verlässt indes ein großer Name Italiens erste Liga. Der 28-jährige Serbe wechselte für 40 Mio. Euro von Lazio zu Al-Hilal.