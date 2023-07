Betrugsnetz aufgedeckt - 430.000 Euro Schaden

150 Komplizen

Mit rund 150 vorwiegend aus der Slowakei stammenden Komplizen soll der Bad Ischler in betrügerischer Absicht und mit gefälschten Datensätzen Mobilfunkverträge abgeschlossen haben, und so an ratenfinanzierte Handys gelangt sein. Außerdem wird er verdächtigt, zahlreiche weitere Male Bestellungsbetrug begangen zu haben. Beide Angeklagten sitzen in der Justizanstalt Josefstadt.