Aus eigener Tasche zum Elite-Turnier in den USA

Als eines der besten vier Teams bei der Rhönrad-WM vergangenes Jahr qualifizierte sich das Damen-Trio für das Turnier in Übersee. Nur vier Mannschaften sind in der Elite-Klasse am Start. Hans Pichler, Präsident des Österreichischen Rhönrad-Verbandes, übt aber keinen Druck aus: „Natürlich wäre eine Medaille etwas Schönes, allein dass wir uns qualifiziert haben, ist schon eine Auszeichnung.“