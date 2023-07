NATO-Gipfel gestartet ++ Hitzewelle in Österreich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am NATO-Gipfel in Litauen teilnehmen. Im Vorfeld des NATO-Gipfels in Vilnius hatte Selenskyj den Druck auf das Militärbündnis erhöht, um endlich die von ihm gewünschten festen Zusagen zu einem Beitritt zu erhalten. Und: Temperaturen von 36 Grad Celsius werden diese Woche erwartet. Doch Temperaturen wie diese locken nicht nur ins nächste Freibad oder den nächsten klimatisierten Raum, sie können auch zur großen Gefahr werden. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Dienstag, 11.7.2023, mit Jürgen Winterleitner.