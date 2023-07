Fans können rot-weiß-rote Medaillenjagd live sehen

Schuler muss als Erste ran

Dort steht der Auftritt von 10.000-Meter-Läuferin Redlinger am Samstag (16.40) an, Mager muss bereits am Freitag (9.40) im 400 Meter Hürden-Vorlauf ran. Sollte sie den erhofften Sprung ins Halbfinale schaffen, geht es am Samstag um 10.50 Uhr weiter. Am Donnerstag (16.20) kämpft Ayodeji in der Quali um einen Platz im 12er-Finale der Weitspringer und Schuler startet schon um 8.45 Uhr in den Siebenkampf.