St. Leonhard startet in seinen Musiksommer

Den Auftakt machen die Niederlande. Südtirol, Wien, der Pongau oder der Tennengau folgen. Spitzenmusiker und Ausnahmemusikanten aus dem In- und Ausland treten ab kommendem Donnerstag einmal pro Woche in der Lungauer Wallfahrtskirche St. Leonhard in Tamsweg beim „Musiksommer“ auf.