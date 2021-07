Geballte Philharmoniker-Power für den Musiksommer

Seit mehr als 30 Jahren ist Initiator Horst Hofer bereits für den Musiksommer in der Lungauer Wallfahrtskirche St. Leonhard ob Tamsweg verantwortlich. Eine so geballte Präsenz der Wiener Philharmoniker wie heuer (in gleich drei der sieben Konzerte) hat er aber noch nie erlebt: „Das hat sich in den letzten Jahren eher zufällig entwickelt. Wir freuen uns, dass wir so hochkarätige Musiker hier haben und die Philharmoniker loben immer wieder die grandiose Akustik der Kirche beziehungsweise die schöne Atmosphäre hier. Eine klassische Win-win-Situation.“