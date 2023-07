„Salon Stolz“ als Treffpunkt für Jung und Alt

Robert Stolz war nicht nur ein herausragender Komponist, auf dessen Konto gut 60 Operetten und mehr als 2000 Lieder gehen, er war auch ein außergewöhnlicher und charakterstarker Mensch, der für seine humanistische Überzeugung so manche Unbill in Kauf nahm. Dennoch drohte er in Vergessenheit zu geraten, nicht nur, weil die Stadt sein etwas angestaubtes Museum am Mehlplatz 1 und im ehemaligen Stadtmuseum auflöste.