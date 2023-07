Prinzessin Alexia hat ihre Schultasche gehisst

Juhu, endlich Schluss mit Schule! Prinzessin Alexia, die zweitälteste Tochter König Willem-Alexander und Königin Máxima hat allen Grund zum Feiern, denn die 18-Jährige hat ihren Schulabschluss geschafft. Das teilte auch der Hof in einer offiziellen Meldung mit. „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alexia der Niederlande erhielt am Donnerstag, dem 6. Juli, ihr International-Baccalaureate-Diplom am United World College of the Atlantic“, heißt es auf der Webseite des Königshauses.