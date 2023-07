Nach Koma: PSG-Tormann schreibt über Leidenszeit

„Ich arbeite weiter an meiner Genesung, die jeden Tag besser wird. Ich fühle mich sehr glücklich, noch einmal danke an alle und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können“, hieß es auf Instagram weiter. Rico war am 28. Mai bei einem Reitunfall in seiner Heimat Andalusien schwer gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheißen. Nach dem Schädel-Hirn-Trauma lag er auf der Intensivstation einige Tage im Koma.