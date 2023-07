14-Jähriger besaß acht Bombenbau-Anleitungen

„Geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt.“

Demnach hatte sich der 14-Jährige mehr IS-Material als bisher bekannt beschafft. „Das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Allerdings gibt es bis dato weiter keinen einzigen Hinweis auf einen Anschlag auf die Pride“, meinte der Verteidiger, der betonte, dass der 14-Jährige wöchentlich Termine bei drei verschiedenen Institutionen - der Bewährungshilfe, einer Betreuungseinrichtung und einer Meldestelle - zu absolvieren hat. „Es gibt eine engmaschige Überwachung. Der 14-Jährige hält sich an alle Weisungen“, sagte der Anwalt.