Drogen-Raser sah Polizeiauto nicht im Rückspiegel

Beamten fuhren nach

Die Beamten fuhren dem Motorrad mit dem Streifenwagen in einem konstanten Abstand nach. Der Motorradfahrer bemerkte die Beamten offenbar nicht und fuhr laut Tacho mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h durch das Ortsgebiet. Bei der anschließenden Kontrolle wies der Lenker eindeutige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf, so die Polizei in einer Aussendung. Eine Untersuchung ergab - wenig überraschend - eine Beeinträchtigung durch Suchtgift und somit seine Fahruntauglichkeit. Der Führerschein wurde dem Probeführerscheinbesitzer noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.