Was bringt Inflation der Orden in Oberösterreich?

NEOES-Klubobmann Felix Eypeltauer, selber offenbar noch nie in den Genuss - oder die Verlegenheit - einer Ehrung gekommen, beklagt den „inflationären Umgang der oö. Landesregierung mit Orden, Ehrungen und Auszeichnungen“ sowie „die elendslangen Ehrungslisten“. Was kostete denn dieser kritisierte Ehrungs-Betrieb überhaupt? Das wollte Eypeltauer mit Klubkollegin Julia Bammer bei LH Thomas Stelzer (ÖVP) per Landtagsanfrage ergründen. Am Montag werden die Antworten versandt, die „Krone“ kennt sie schon vorab.