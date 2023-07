Fünf verletzte Florianis - Brandstiftung vermutet

In der Vorarlberger Marktgemeinde Lustenau ist am frühen Samstagnachmittag ein leer stehendes Einfamilienhaus in Vollbrand geraten. Bei dem Großeinsatz, an dem rund 80 Feuerwehrleute beteiligt waren, wurden drei Einsatzkräfte mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.