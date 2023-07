Jubiläumsproduktion mit Starglanz

Arthur Espiritu überzeugt mit einer kraftvollen einfühlsamen Umsetzung in der Titelrolle. Sein Don Carlo ist geprägt von Emotionen, Leid und Ausweglosigkeit, der er sich wenig rebellisch unterwirft. Dabei folgt sein Tenor mühelos in allen Lagen und wärmt mit vollem hellen Timbre. Günther Groissböck gibt mit vollem Bass den Despoten Philipp II. Seine väterliche Liebe unterdrückt er hoheitsvoll. Seine Machtlosigkeit im Konflikt von Amt und eigenen Gefühlen streicht er geschickt nuanciert vor allem in seiner großen Arie „Sie hat mich nie geliebt“ heraus. Die Rolle des Posa ist zentral und verbindend in dieser Konfliktwelt. Thomas Weinhappel fügt sich mit seinem umfangreichen Bariton mit viel Präsenz und kräftig geführter und dunkler Stimme in die Handlung ein. Karina Flores gibt eine gelungene Elisabeth. Auf Dramatik setzt Margarita Gritskova als Prinzessin Eboli; ebenso Matheus França als Großinquisitor.