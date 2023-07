Rassehunde & Co: Was halten Sie von Züchtungen?

Auch wenn die Tierheime nicht nur hierzulande mit Vierbeinern überfüllt sind, die ein neues Zuhause suchen, bevorzugen es manche, ihr Haustier vom Züchter zu holen. Dass das insbesondere, wenn es um Qualzuchten geht, problematisch ist, steht außer Frage. Der Begriff ist schon bezeichnend, denn bei nicht wenigen Rassenzüchtungen wird bewusst in Kauf genommen, dass die Tiere lebenslang unter Schmerzen, körperlichen Schäden oder Verhaltensstörungen leiden. Nicht verwunderlich also, dass die Tierschutzorganisation PeTA etwas dagegen hat, dass sich etwa Paris Hilton kürzlich einen neuen „Teetassen-Chihuahua“ gegönnt hat. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Haben Sie vielleicht auch schon Erfahrungen mit Rassehunden oder Rassekatzen gemacht? Sollte man bestimmte Züchtungen verbieten oder ginge Ihnen das zu weit? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!