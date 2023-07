Spätfolgen von Corona belasten die Tierheime

„Wir würden gerne, können aber nicht“

„Wir würden gerne helfen, können aber nicht, denn unsere Tierheime sind belegt mit Fundtieren und vor allem beschlagnahmten Hunden“, so Specht. Besonders bei Letzteren dauert es durch lange Einspruchsfristen oft Monate, bis man sie weitervermitteln könne. „Sie blockieren unsere Tierzimmer auf lange Zeit. Und bei der Verrechnung der Kosten bleiben wir meist auf allen Rechnungen sitzen“, so Specht. Alleine diese Woche mussten 25 Hunde aufgenommen werden, eine weitere Beschlagnahmung steht im Raum. Zu viel! Das Kremser Tierheim konnte beispielsweise am Samstag erstmals bei einer Beschlagnahme nicht mehr helfen, ein Hund aus dem Bezirk Zwettl musste in ein privates Tierheim abgegeben werden. „Es ist einfach nichts mehr frei“, so Specht.